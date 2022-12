Super-G der Damen in Lake Louise ab 19 Uhr LIVE

Nina Ortlieb hat um den Sieg gekämpft, am Ende ist Sofia Goggia aber die schnellste Frau im alpinen Ski-Weltcup geblieben. Goggia holte am Samstag wie knapp 24 Stunden zuvor den Abfahrtssieg in Lake Louise und hat damit nun bereits fünf Rennen in dem kanadischen Ressort in Folge gewonnen. Die Vorarlbergerin Ortlieb trennten am Ende 0,34 Sekunden von ihrem ersten Sieg in einer Abfahrt. Heute folgt ein Super-G.