Tabellenstand wechselte in 90 Minuten siebenmal

Spanien kurzzeitig draußen

Wenige Minuten später traf Ao Tanaka gar zur Führung gegen die Spanier - die Ostasiaten übernahmen somit die Tabellenführung. In der 58. Minute gelang auch Costa Rica der Ausgleichstreffer, das DFB-Team rutschte somit auf den letzten Platz. Als die Südamerikaner in der 70. Minute mit 2:1 in Führung gingen, musste auch Spanien um den Aufstieg zittern. Nach derzeitigem Stand wären Japan und Costa Rica weiter gewesen.