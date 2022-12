Nach WM-Aus: Manuel Neuer erklärt Zukunftspläne

Sieg reicht nicht

Deutschland hatte am Donnerstag trotz eines 4:2-Erfolgs gegen Costa Rica das Achtelfinale in Katar verpasst, da sich Spanien im Parallelspiel überraschend Japan mit 1:2 geschlagen geben musste. Als Dritter der Gruppe E werden Neuer und Co. den Rest der Weltmeisterschaft vor dem Fernseher aus verfolgen müssen.