Marokko schreibt Geschichte und träumt weiter

Dabei waren die Rollen in der Gruppe F vor der WM scheinbar klar verteilt. Für Vize-Weltmeister Kroatien und den Weltranglisten-Zweite Belgien schienen die beiden Aufstiegsplätze reserviert, Marokko und Kanada sollten sich Platz drei ausmachen. Marokko hatte anderes vor. „Wir sind nicht hierhergekommen, um nur mitzuspielen oder zu sagen: Wir hätten es fast in die K.o.-Runde geschafft“, sagte Trainer Walid Regragui. „Warum sollten wir nicht davon träumen, den Pokal in die Höhe zu stemmen? Es wird noch viel von uns kommen. Wir sind eine schwer zu schlagende Mannschaft“, erklärte er in der Euphorie nach dem Aufstieg als ungeschlagener Gruppensieger.