Spielen Sie zusammen mit den Fußball-Legenden

Kurz nach Weihnachten wartet DAS Hallenfußball-Highlight in Graz. Der karitative Bandenzauber der Legenden, organisiert vom Lions Club Graz rund um Andreas Cretnik und Oliver Wieser und präsentiert von der „Krone“, lockt am 27. Dezember ob der geballten Fußball-Prominenz vergangener Tage nicht nur die Nostalgiker in den Grazer Raiffeisen-Sportpark (Beginn 15 Uhr). Für Fans gibt‘s eine einmalige Chance.