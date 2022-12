„Mitsch“ raste beim Comeback gleich in die Top-5

Blaues Auge und Kopfschmerzen

Richtig stark unterwegs war am Donnerstag auf Vanessa Nußbaumer. Die 24-Jährige lag bei der Zwischenzeit auf Podestkurs. Dann folgte ein heftiger Abflug. „Irgendwie hat es mir bei einer Welle die Ski verschnitten“, schildert die Sibratsgfällerin, die wortwörtlich mit einem blauen Auge davon kam und darauf hofft, die Kopf- und Nackenschmerzen bis zum Rennen am Freitag in den Griff zu bekommen.