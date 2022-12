Cyberangriff auf Vatikan: Kiew beschuldigt Russen

Vatikan-Websites stundenlang offline

„Es laufen technische Untersuchungen wegen ungewöhnlicher Zugriffsversuche auf die Website“, hatte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Mittwochnachmittag berichtet. Mehrere Vatikan-Websites waren am Mittwochnachmittag für mehrere Stunden offline. Die offizielle Website vatican.va war auch am Abend noch nicht erreichbar.