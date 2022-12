Arzt-Tarife steigen jetzt um mehr als 13 Prozent

Angesagte Revolutionen finden selten statt: Der „Informationstag“ der Ärztekammer am 9. Dezember in den steirischen Arztpraxen, bei dem man über die „drohenden Engpässe im steirischen Gesundheitswesen“ aufklären wollte), wurde am Mittwoch wieder abgesagt. Die ÖGK und die steirische Kammervertretung konnten sich bei „gutem Klima“ einigen.