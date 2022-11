23-Jähriger avanciert zum Shootingstar der WM

Niederlande und Senegal heißen in der Gruppe A in Katar die Aufsteiger in die K.-o.-Runde. Der 23-jährige Cody Gakpo ist bisher der Shootingstar des WM-Turniers. Fünf Tore haben die Niederlande in der Gruppenphase erzielt, drei davon gingen auf das Konto des dribbelstarken Eindhoven-Spielers.