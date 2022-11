„Ich hoffe, Autofahrer lernen aus den Streiks“

Einem Montagmorgen blickt man ja grundsätzlich mit gemischten Gefühlen und eventuell einem tröstenden Kaffee entgegen. Noch leicht verschlafen zur Arbeit pendeln wurde heute aber zur anstrengenden Nervenprobe. Einerseits fand der landesweite Streik der Eisenbahn statt, der den Autoverkehr verstärkte und damit das Verkehrschaos - andererseits der Sitz-Klebe-Streik der Klima-Aktivisten in mehreren Städten. Beides führt überall zu hitzigen Diskussionen, so auch in der Krone-Community. Wir haben die besten Argumente dazu für Sie herausgesucht!