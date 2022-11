Wegen Pressekonferenz: FIFA ermittelt gegen DFB

Aus sportlicher Sicht durfte die Truppe 57-Jährigen aufatmen. Nachdem Deutschland am Sonntag gegen Spanien durch Alvaro Morata in der 62. Minute in Rückstand geraten war, hielt Niclas Füllkrug mit dem Ausgleichstreffer (83.) die Hoffnung auf die K.o.-Phase am Leben. Am Donnerstag trifft die DFB-Elf im entscheidenden Spiel auf Coasta Rica.