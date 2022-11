Özil und Mund zu: Katar-Retourkutsche an DFB

Sie halten sich mit der einen Hand den Mund zu, mit der anderen ein Porträt eines (augenzwinkernden) Mesut Özil in Richtung TV-Kameras. Zuschauer (offensichtlich) aus dem Katar setzten am Sonntagabend beim Spiel Spanien gegen Deutschland zum Statement-Konter gegen den DFB an. Der mutmaßliche Sukkus dahinter: Der deutsche Verband beschwert sich über den Maulkorb der FIFA, übersieht dabei aber, dass er vor vier Jahren Özil einen ebensolchen verpasste.