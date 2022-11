Bischof von Gurk sendet acht berufene Frauen aus

Nach Sport- und Theologiestudium entsendet

Franziska Maier-Tschojer, am 11. Dezember 1991 in St. Veit/Glan geboren, ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Nach der Matura am Centrum Humanberuflicher Schulen in Villach studierte sie in Graz Katholische Religion sowie Lehramt für Sport und Bewegung und war von 2017 bis 2019 am BG/BRG Berndorf in Niederösterreich tätig. Seit 1. September 2022 wirkt Maier-Tschojer als Pastoralassistentin in der Regionalstelle Villach-Land. Für Maier-Tschojer geht es in der Pastoral darum, „ein gutes Miteinander aufzubauen, im Geiste Jesu, der uns Menschen, in all unseren verschiedenen Facetten liebt.“