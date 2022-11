Nach zehn Jahren Abstinenz gierig auf Kristall

Genau 56-mal wurde im alpinen Weltcup bislang die Abfahrtskugel vergeben - 23-mal ging sie nach Österreich, Franz Klammer ist mit fünf der Rekordmann dieser Disziplin. Downhill - eine rot-weiß-rote Ski-Tradition. Der letzte ÖSV-Gewinner von Downhill-Kristall war jedoch Klaus Kröll 2012 - zehn Jahre wartet Österreich jetzt schon, so lange wie noch in der Weltcup-Geschichte! Und wenn heute in Lake Louise mit der ersten Saisonabfahrt die Jagd eröffnet wird, ist sie schmerzhaft spürbar, diese Sehnsucht nach diesem Kristall.