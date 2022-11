Schweizer Goldtorschütze Embolo: „Es ist enorm!“

Breel Embolo (Schweiz-Torschütze):

„Ich bin stolz. Es ist enorm. Erstes WM-Tor gegen Kamerun. Ich bin einfach stolz für mich und meine Familie. Kompliment an die Mannschaft. Es war eine sehr, sehr reife Leistung. Wir sind froh, dass wir so ins Turnier starten. Kompliment, wie wir aus der Pause gekommen sind. Alles, was wir besprochen hatten, haben wir sofort umgesetzt. So sind wir auch zu Chancen gekommen. Glückwunsch an die Mannschaft und alles Gute für Kamerun. Wir machen jetzt weiter.“