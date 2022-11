Gert Steinbäcker ist 70: „Es hat alles seine Zeit“

Das Album „44“ ist eine Werkschau seiner langen Karriere mit neuen Songs, in wenigen Tagen geht er das allerletzte Mal auf Tour - und spielt u.a. am 30. November in der Wiener Stadthalle. Ein Gespräch über Dialektmusik, Krankheiten im Alter und warum das Faulsein genauso wichtig ist wie harte Arbeit.