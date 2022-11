Jewgeni Malkin trifft bei 1.000. NHL-Einsatz

Mit dem Tor zum 0:2 hat der russische Starstürmer Jewgeni Malkin seinen 1.000. Regular-Season-Einsatz in der NHL für die Pittsburgh Penguins gekrönt. Malkin traf in der 23. Minute und trug damit zum 5:3-Auswärtssieg der Penguins gegen die Chicago Blackhawks bei. Mann des Spiels war Sidney Crosby mit dem entscheidenden 4:3 in der 57. Minute und drei Assists. Der 36-Jährige hat damit 27 Punkte nach 19 Saisonspielen auf dem Konto.