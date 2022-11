Warum bekommen viele Salzburger keine Post?

Tagelang erhält sie überhaupt keine Post. Dann liegen plötzlich bis zu 15 Kuverts auf einmal in ihrem Briefkasten. „Die darf ich an meine Nachbarn verteilen. Ich bekomme immer ihre Briefe“, ist eine Seekirchnerin sauer. Darunter seien auch höchst persönliche Nachrichten. „Das geht so einfach nicht“, ärgert sich die Frau.