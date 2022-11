Rauchen und Schuppenflechte als Gefahr fürs Herz

Dass Psoriasis weit mehr als nur ein Hautleiden ist, wissen mittlerweile die meisten Patienten. Dass Rauchen schadet, wohl auch. In Kombination ergibt sich ein weit höherer kardiovaskulärer Risikofaktor als gedacht. Das zeigen Studien der Witwatersrand-Universität in Johannesburg, Südafrika. Die Wissenschafter untersuchten gezielt den Zustand der Baucharterien von Personen mit Schuppenflechte und erkannten, dass sich häufiger Kalkablagerungen in diesen Gefäßen bildeten als bei Personen aus der Kontrollgruppe. Diese sogenannte „Kalzifikation der abdominalen Arterien“ gibt Hinweise auf das gesamte Gefäßsystem. Bei Rauchern mit Psoriasis steigt die Gefahr für Herzerkrankungen und sogar für Infarkt enorm an, warnen die Forscher.