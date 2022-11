„Jetzt kann unser Opa wieder Fußball spielen“

Jetzt habe ich auch noch ein neues Knie. In Anspielung an die Gletschermumie „Ötzi“: Sollten in einigen Tausend Jahren meine Überreste ausgebuddelt werden, dürfte Staunen angesagt sein - edle Metalle, Kunststoff, Keramik, ein Stückchen Rind (Herzklappe) und dazwischen ein paar echte Knochen. Was könnte das gewesen sein?