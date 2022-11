Meilensteine der Medizingeschichte

Bildgebende Verfahren

Die Entdeckung der Röntgenstrahlung (durch Wilhelm Conrad Röntgen ) ermöglicht 1895 erstmals zu sehen, was im Körper vorgeht - ohne ihn aufzuschneiden. Bald wurden sie in der Medizin genutzt, auch schon zum Bestrahlen von Tumoren. Mit der Dosis musste experimentiert werden, denn es traten Nebenwirkungen wie Haarausfall und erhöhtes Krebsrisiko auf. 1971 wurde ein Mensch erstmals mittels der Computertomographie durchleuchtet. Inzwischen gibt es Verfahren ohne Röntgenstrahlung: Bei der Sonographie sendet man Ultraschallimpulse den Körper. In der Magnetresonanztomographie erzeugt das Gerät starke Magnetfelder und Radiowellen. Atome der Körperzellen geben unterschiedliche Strahlung ab, deren Signale ein Rechner in ein Bild umformt.