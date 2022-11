Tickets in Katar deutlich teurer als in Russland!

Laut einer Studie kosten die Karten für das Finale im Durchschnitt umgerechnet rund 780 Euro. Während die Fans in Russland durchschnittlich 245 Euro für einen Sitzplatz zahlten, kosten Tickets für Spiele in Katar durchschnittlich 327 Euro, so eine Studie des deutschen Sportausrüsters Keller Sports.