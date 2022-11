Ehepaar kam mit Pkw von A12 ab und landete im Wald

Der 58-jährige Deutscher war gemeinsam mit seiner Frau (47) in seinem Pkw auf der Inntalautobahn in Richtung Osten unterwegs. Gegen 2.30 Uhr kam er über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr in den Straßengraben. Das Fahrzeug touchierte dabei mehrere Bäume und blieb schließlich hängen. Beide Insassen konnten das Auto noch selbstständig verlassen.