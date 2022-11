Vettel: „Habe zwei Stunden auf Wand eingedroschen“

Offener Zeitplan

Nach dem Karriereende will sich Vettel in seinem neuen Leben ausprobieren. „Ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt. Ich kann aber keine genaue Antwort geben, was das sein wird“, so der zweifache Vater im Podcast der Formel 1. Der Deutsche habe viele Ideen und Sachen, die er ausprobieren wolle. Unter anderem unterstützt er Projekte für Klimaschutz und Menschenrechte. „Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel, an dem ich interessiert bin“, erklärte Vettel, der ohne Druck einen „offenen Zeitplan“ anpeilt.