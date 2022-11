Öko-Plan der Salzburg AG soll Strompreis drücken

Die Beziehungen sind eng und vielfältig. Der Energie AG gehören gut 26 Prozent der Salzburg AG. Leonhard Schitter wechselt mit Jahreswechsel aus dem Salzburger Chef-Sessel nach Linz an die Spitze der Energie AG. Von dort kommt Vertriebschef Michael Baminger im Gegenzug als Chef in die Zentrale in der Bayerhamerstraße.