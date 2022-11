Österreichs U19 bezwingt Deutsche in EM-Quali 2:1!

Mit dem ersten Sieg einer weiblichen ÖFB-Auswahl in einem Bewerbspiel gegen Deutschland sicherte man sich in Shefayim (Israel) den Sieg in der Gruppe A6. Die Treffer für Österreich erzielten Valentina Mädl (2.) und Anna Holl (76.), Cora Zicai gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für Deutschland (74.).