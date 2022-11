Lehrlingszahlen in Tirol befinden sich im Steigen

Sehr zufrieden mit den aktuellen Zahlen zur Lehre in Tirol zeigt sich David Narr, Fachkräftekoordinator in der Wirtschaftskammer Tirol. Zwar gibt es mit Stand Ende Oktober in Summe betrachtet mit 10.551 Lehrlingen um 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Dafür ist aber die Zahl der Jugendlichen, die sich im ersten Jahr der dualen Ausbildung befinden, um 4,4 Prozent auf insgesamt 3315 gestiegen. Ausgebildet werden die jungen Tirolerinnen und Tiroler in landesweit 3157 Betrieben, die eine Lehre anbieten. Diese Zahl hat sich im Vorjahresvergleich um 76 reduziert (siehe Grafik).