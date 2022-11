Geblitzt: Die fiesesten Racheaktionen von Rasern

Mit Pyrotechnik jagten im Vorjahr Unbekannte eine Radarfalle in Sattendorf am Ossiacher See in die Luft; jetzt wurde mit einer Pistole wieder darauf gefeuert. Doch die massive Panzerglasscheibe hielt den kleinen Projektilen stand. Drei bis vier erwischte Schnellfahrer lassen jeden Monat ihren Unmut an Radarkästen aus. Hier finden Sie die fiesesten Racheaktionen von Rasern - und wie sich die Polizei sich dagegen wehrt.