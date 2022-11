Australien will „Jagd auf die Mistkerle“ machen

O‘Neil hatte am Sonntag auf Nachfrage des Fernsehsenders ABC bestätigt, dass die Regierung plane, Lösegeldzahlungen an Cyber-Kriminelle zu verbieten. „Wir werden das im Rahmen der Cyber-Stragie tun“, so O‘Neil. Die Innenministerin hatte laut Reuters erst am Samstag eine neue Partnerschaft zwischen der australischen Bundespolizei und dem Australian Signals Directorate, das elektronische Kommunikation aus dem Ausland abfängt, bekannt gegeben. Rund 100 „der besten Cyber-Experten“ beider Behörden sollen demnach in einer Taskforce „tagein, tagaus Jagd auf die Mistkerle machen, die für diese bösartigen Verbrechen verantwortlich sind“.