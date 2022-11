Salzburg-Verteidiger Pavlovic im serbischen Team!

Im Mittelfeld soll Lazio Roms Sergej Milinkovic-Savic die Fäden ziehen, in der Dreier-Abwehr scheinen neben Pavlovic Fiorentinas Nikola Milenkovic und Milos Veljkovic von Werder Bremen die besten Karten zu haben. Die Serben starten nach einem Testspiel am 18. November in Manama gegen Bahrain am 24. November gegen Rekordweltmeister Brasilien in die WM. Weitere Gegner in Gruppe G sind Kamerun (28. November) und die Schweiz (2. Dezember).