Drei F1-Piloten innerhalb von acht Tausendstel

Am Freitag steigt bereits das Qualifying für das samstägige Sprintrennen. Zur Erinnerung: Das Ergebnis des heutigen Qualifyings bestimmt die Startaufstellung für das Sprintrennen am Samstag - und das Ergebnis des Sprintrennens bestimmt die Startaufstellung für den eigentlichen Grand Prix von Brasilien am Sonntag.