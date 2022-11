Männliche Benachteiligung: „Gibt viele Beispiele“

Gefährliche und ungemütliche Jobs werden meistens von Männern ausgeübt. In der Steiermark gab es 2021 rund 17.000 Unfälle, 68 davon tödlich. Alle in männerdominierten Arbeitsbereichen. In Deutschland betreffen 95,7 % der tödlichen Unfälle am Arbeitsplatz Männer.