Ungesunder Lebensstil kostet Männer fast 23 Jahre

Einfache Blutmarker untersucht

Jetzt haben die Experten versucht, diese Ergebnisse durch Berücksichtigung von bestimmten Blutserum-Markern noch genauer zu machen. „Wir wollten nun wissen, ob wir die Lebenserwartung noch präziser vorhersagen können, wenn wir zusätzlich geeignete Serum-Biomarker bestimmen“, wird Rudolf Kaaks, Epidemiologe am DKFZ, in einer Aussendung zitiert. Dazu wurden fünf einfach per Laboruntersuchung bestimmbare Blutwerte gewählt.