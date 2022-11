„Eine der schlimmsten Entscheidungen der Karriere“

„Unzufrieden, enttäuscht, traurig, unglücklich“

Im Jänner in Zauchensee nicht zu starten, sei eine der schlimmsten Entscheidungen ihrer Karriere gewesen. „Ich habe entscheiden müssen, ‘Nein‘ zu sagen. ‘Nein‘ sagen ist allgemein etwas Schwieriges, aber in so einer Situation war es noch viel schwieriger.“ Sie habe aber richtig entschieden. Danach sei es ihr freilich nicht gut gegangen. Weil das große Ziel, das sie gehabt habe (Olympia, Anm.), auf das sie 13 Monate hingearbeitet habe, sei weg gewesen. „Da bist du dann ein bisschen in einer Leere. Du hast immer ein Ziel vor Augen und auf einmal ist es weg.“