Drei Schiffe mit Flüchtlingen warten auf Landung

Das Rettungsschiff „Humanity 1“ der deutschen NGO SOS Humanity hat am späten Samstagabend mit 179 schiffbrüchigen Migranten an Bord im Hafen der sizilianischen Stadt Catania angelegt. Nach einer Inspektion durch die italienischen Behörden durften alle Geretteten, mit Ausnahme von 35 Männern, landen, erklärte SOS Humanity per Twitter. Davor hatte die NGO noch von 24 Männern an Bord berichtet. Weitere drei Schiffe warten noch auf einen Landehafen auf Sizilien.