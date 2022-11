Spätere Sperrstunde für Jugendliche wackelt

Sollen Jugendliche in Oberösterreich - wie schon längst in allen anderen Bundesländern - länger ausgehen dürfen? „Ja!“, sagen die SPÖ-Politiker Birgit Gerstorfer und Michael Lindner und kündigten Mitte Oktober eine entsprechende Änderung des Jugendschutzgesetzes an. Doch nach der Krawall-Nacht zu Halloween vor allem in der Landeshauptstadt Linz sagt FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner harsch: „Das könnt ihr vergessen!“