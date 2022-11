In Minute 37 sah er so aus - dann spielte er durch

Noch eine Stunde zu spielen

Und was machte der brüsk gefoulte Kollege Cresswell? Ließ sich kurz behandeln und spielte dann tatsächlich in der Innenverteidigung weiter. Bis zum Schlusspfiff. Weil er das Spiel so sehr „liebt“, wie er in seiner aktuellen Insta-Story festhält. Dort zeigt er sich nach der Erstbehandlung mit dicker Narbe auf der Stirn, einer alle Farben liefernden Schwellung unter dem Auge und mannigfaltigen Abschürfungen im ganzen Gesicht.