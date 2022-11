Tiroler WK unterstützt Betriebe beim Onlinehandel

Immer mehr Tiroler Unternehmen sind im Onlinehandel aktiv. „Wir zählen derzeit rund 890 Onlineshops in Tirol“, rechnet Markus Schwarzenberger, WK-Obmann des Internethandels in Tirol, vor. Der Handel über digitale Kanäle ist also klar im Aufschwung. Jedoch sei E-Commerce für viele noch schwer. „Gerade im Zuge des ersten Corona-Lockdowns sind viele Betriebe in Panik geraten und haben den Start in den Onlinehandel mit einem Schnellschuss begonnen“, schildert der Obmann.