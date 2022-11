Langfristiger Vertrag: Keine Sorgen um Salzburg

Die FC Red Bull Salzburg GmbH, so der Name des Klubs im Firmenbuch, hat in den vergangenen fünf Jahren fast durchgehend mehr als 100 Mio. Euro pro Saison umgesetzt. Durch einen deutlichen Überschuss von Transfereinnahmen gegenüber Transferausgaben erhielt sich der Serienmeister in den vergangenen Jahren praktisch selbst. Das Eigenkapital belief sich laut Jahresabschluss per 30. Juni 2021 auf 89,4 Mio. Euro. Basis von all dem sind allerdings die Millionen, die Red Bull in Salzburg bzw. auch die Akademie in Liefering investiert hat.