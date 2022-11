Das Filmland Tirol ist auch künftig gesichert

AKM-Gebühren werden um 30 Prozent gekürzt

Weniger Erfreuliches gibt es aus der Musikszene zu berichten. So leistet der österreichische Musikfonds seit Jahren wertvolle Arbeit, der Anteil der heimischen Musik in den Radiosendern kann gehalten werden und seit Ende der strengen Corona-Maßnahmen ist in Österreich wieder ein regulärer Konzertbetrieb möglich. Aber der Sender FM4 mit dem höchsten Anteil an österreichischer Musik muss umgebaut werden. Und die AKM-Gebühren des ORF sollen um 30 Prozent gekürzt werden. „Diesen Fehlentwicklungen gilt es natürlich vonseiten der Musikbranche entschlossen entgegenzutreten“, sagt Holzhammer.