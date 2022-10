Osimhen führt Napoli zu 4:0-Sieg gegen Sassuolo

Napoli hat in der Serie A seine Erfolgsserie ausgebaut. Der Club aus Süditalien gewann am Samstag vor Heimpublikum gegen Sassuolo mit 4:0. Dem Nigerianer Victor Osimhen gelang dabei ein Triplepack (4., 19. und 77.), Khvicha Kvaratskhelia schlug in der 36. Minute zu.