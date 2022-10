Kainz vergibt Elfmeter, Köln siegt trotzdem

Der 1. FC Köln hat bei der Fortsetzung des Fußball-Conference-League-Spiels beim 1. FC Slovácko die Chance auf das Weiterkommen gewahrt. Die Kölner gewannen am Freitag die Partie in Tschechien mit 1:0 und können mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen OGC Nizza den Einzug in die K.o.-Runde schaffen. Die Partie war am Donnerstag wegen dichten Nebels nach sieben Minuten abgebrochen und am Freitag fortgesetzt worden.