Nächstjährige Westliga ist für Imst das große Ziel

In der letzten Saison krönte sich der SC Imst zum Landesmeister in Tirol! In der heurigen Saison hat man eigentlich die selben Ziele vor Augen. Mit einer Titelverteidigung würde man das nächste große Ziel auch schaffen - den Aufstieg in die nächstjährige Westliga. Imst-Obmann Manuel Westreicher war bei uns in der 3. Liga zu Gast.