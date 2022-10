ÖVP will Sozialhilfe-Reform, FPÖ Zuwanderungsstopp

Bundesregierung: gut, Stadtregierung: böse

„Die Stadtregierung sei in zahlreichen Punkten säumig, während die Bundesregierung alles daran setze, konkrete Lösungen im Sinne der Menschen voranzutreiben, vor allem was die Eindämmung der illegalen Migration und den effektiveren EU-Außengrenzschutz betrifft“, heißt es von der Volkspartei Wien weiter. Gerade im Schulsystem sei das Ergebnis der Integrationspolitik klar messbar. So erreichen acht von zehn Pflichtschüler in Wien die Bildungsziele nicht oder nur teilweise. Und 60 Prozent der Volksschulkinder mit Deutschproblemen seien bereits in Österreich geboren. Hier gelte es anzusetzen. Auch die Mindestsicherung gehöre jetzt reformiert, sodass Wien nicht weiter als Sozialmagnet fungiere.