Nur ein Viertel nimmt kühlere Temperaturen in Kauf

Etwas mehr - fast drei Viertel (74 Prozent) - gaben an, den Klimawandel in ihrem Alltag zu spüren. Passend dazu nannten 47 Prozent den Klimawandel auch als ihre Hauptsorge. Eine grüne Wende könnte laut ihnen von der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine beschleunigt werden.