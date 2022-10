Psychiatrie für Kinder und Jugendliche eröffnet

Kinder und Jugendliche in der Steiermark können nun erstmals auch außerhalb von Graz in einer Tagesklinik psychiatrische Behandlungen in Anspruch nehmen. In Hartberg hat die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) den neuen Standort am ersten Oktober eröffnet. Der Bedarf sei nach der Eröffnung rasch um das Doppelte des Angebots angestiegen: „Die pro Monat behandelten Patienten nahmen um 228 Prozent zu, die Wartezeit für einen Erstkontakt stieg innerhalb kürzester Zeit auf mehrere Monate an“, sagt Facharzt Thomas Trabi, der die Ambulanz leitet.