Kostet dieser Crash Giovinazzi die F1-Karriere?

„Es tut mir für das Team sehr leid, was dort passiert ist“, so Giovinazzi. „Aber so ist Rennsport. Manchmal passiert das. Ich habe gar nicht wirklich gepusht, aber es war ziemlich windig. Ich habe leider das Heck verloren. Wir müssen schauen, was dort war, aber ziemlich sicher war es mein Fehler.“