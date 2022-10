Fünf Plätze zurück! Sergio Perez kassiert Strafe

Red-Bull-Pilot Sergio Perez nimmt beim Formel-1-Grand-Prix der USA eine Motorstrafe in Kauf. Der in der WM-Wertung zweitplatzierte Mexikaner ließ sich seinen fünften Verbrennungsmotor der Saison einbauen und wird deshalb beim Start in das Rennen in Austin am Sonntag fünf Plätze weiter hinten Aufstellung nehmen.