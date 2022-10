Skisprungschanze und Big-Air-Bewerbe in Wien?

Am 15. Oktober vor einem Jahr ist Roswitha Stadlober zur Präsidentin im Österreichischen Skiverband gewählt worden. Die Herausforderungen inklusive der Olympischen Spiele in Peking inmitten der Corona-Pandemie seinen groß gewesen, aber gut gemeistert worden, erklärte sie in Sölden. Die Strukturreform im Verband sei umgesetzt, die Bereichsleiterebene eingeführt worden. Der Markenprozess soll im April 2023 abgeschlossen und Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort sein. Zudem könnte es in Zukunft in Wien eine kleine Schanze sowie Big-Air-Bewerbe geben ...