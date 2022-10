„Betrug“! McLaren will harte Strafe für Red Bull

Im Finanz-Streit um das Formel-1-Team Red Bull fordert McLaren-Boss Zak Brown vom Motorsport-Weltverband (FIA) harte Strafen gegen Betrüger! Der US-Amerikaner schrieb der BBC zufolge in einem Brief an die FIA, dass der Verstoß gegen Ausgabengrenzen und möglicherweise auch Verfahrensverstöße Betrug darstellen würden, „da sie einen erheblichen Vorteil in Bezug auf technische, sportliche und finanzielle Vorschriften“ erlauben.